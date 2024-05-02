«Петербургский дневник»: гостиницы и жилые дома появятся на территории «Красного треугольника» | 360°

Общество 02 мая 2024, 18:21 «Петербургский дневник»: гостиницы и жилые дома появятся на территории «Красного треугольника»

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Специалисты продолжают работать над архитектурной концепцией территории «Красного треугольника» в Северной столице. Какие объекты появятся на месте бывшего предприятия, рассказала представитель компании-инвестора Елена Державицкая в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По ее словам, исторические строения будут отреставрированы и приспособлены под современное использование. Там разместят коворкинги, гостиницы и другие общественные зоны.

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«Кроме того, в них планируется реализовать жилую функцию. На примыкающей территории также планируется построить и новые объекты», — отметила Державицкая.

Она отметила, что программа позволит структурировать квартал в комплексе и добиться необходимого устойчивого развития города.