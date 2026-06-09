«Петербургский дневник»: блокадница Зоя Адрианова разыскивает петербуржцев, спасших ей жизнь

В воскресенье, 3 мая 2026 года, 92-летняя Зоя Адрианова вышла из дома, чтобы купить что-нибудь к празднику Победы. На пешеходном переходе у пересечения улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошел несчастный случай: из-за внезапно загоревшегося красного сигнала светофора пенсионерка растерялась и упала. В это время автомобили начали движение. В последний момент двое незнакомцев — мужчина и женщина — буквально выдернули ее из-под колес.

Зоя Игнатьевна получила перелом тазовой кости и сейчас восстанавливается дома. Она очень хочет найти своих спасителей, чтобы поблагодарить их лично. По ее словам, они были одеты в обычную одежду и, вероятно, живут неподалеку от места происшествия. На вид им обоим около сорока лет, они темноволосые и плотного телосложения.

Внучка Зои Игнатьевны Наталья рассказала, что ее бабушка — человек скромный и заслуживает уважения. Она пережила блокаду и эвакуацию, а после войны закончила Ленинградский инженерно-строительный институт и работала архитектором.

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