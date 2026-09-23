Петербургский атлет Юрий Карпенко рассказал о своем опыте участия в шоу «Титаны»

Петербуржец Юрий Карпенко рассказал о своем опыте участия в шоу «Титаны». Он поделился, как спорт помогает ему сохранять память о важных людях и событиях, а также рассказал о своем взгляде на возраст и тренировки, пишет Piter.TV .

Бодибилдинг научил Юрия терпению и стойкости, что помогло ему проявить сильный характер на шоу. Однако спортсмен отметил нехватку выносливости для функциональных упражнений и бега на длинные дистанции.

Юрий с радостью соревновался с олимпийскими чемпионами, назвав участие в «Титанах» уникальной честью. Популярный у зрителей образ «деда» был вдохновлен 94-летним Владимиром Ильичом из фитнес-зала — Юрий хотел показать, что люди в возрасте тоже могут отлично выглядеть. Сам он считает паспортные данные (37 лет) лишь цифрой, чувствуя себя на 28 лет, и призывает не зацикливаться на возрасте.

Если бы Юрию нужно было познакомить гостя с Петербургом как местный житель, он бы начал с Крестовского острова ради вида с высоты птичьего полета, а затем повел бы его в парк аттракционов «Диво-Остров».