Петербургские компании стали чаще интересоваться камерными корпоративами на природе

Петербургские компании отказываются от классических ресторанных корпоративов в пользу коротких загородных поездок для небольших отделов. Эксперты отмечают, что малый и средний бизнес перешел в «экономику впечатлений», где вместо ужина с танцами заказывают готовый эмоциональный сценарий, сообщил сайт «Деловой Петербург» .

Главным драйвером тренда стал кадровый дефицит. По словам генерального директора агентства «Ванта Груп» Марии Щербаль, летний корпоратив в Петербурге смогли позволить себе лишь 25% компаний против 41% годом ранее из-за высокого сезона и цен. При этом каждая вторая организация (46%) по стране вовсе отказывается от летних ивентов.

Бизнес переориентировался на камерные форматы — группы по 10–16 человек. В горнолыжном курорте «Золотая долина» фиксируют взрывной рост спроса: с 2022 года количество запросов на такие выезды выросло в 12 раз. Курорт запустил проект межсезонья с гибким конструктором услуг под мини-группы.

«Спрос на выезды маленьких команд конвертируется вдвое лучше крупных заказов. Ивенты на 10–15 человек часто заказывает не маленькая фирма, а отдельный отдел или филиал корпорации», — отмечает представитель курорта Елена Ковалева.

Популярностью пользуются гастрономические мастер-классы, бармен-шоу и рыбалка. Заезд на два-три дня рассматривается как профилактика выгорания, позволяющая сотрудникам сменить офисную картинку на природную в будние дни