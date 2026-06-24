Peterburg2.ru: сладкая приманка с добавлением препарата поможет избавиться от муравьев на участке

Эксперты предложили новый метод борьбы с муравьями, который поможет избавиться от насекомых без использования ловчих поясов. Для уничтожения колонии достаточно всего двух дней, сообщил peterburg2.ru .

Специалисты рекомендуют использовать сладкую приманку с инсектицидом. В отличие от ловчих поясов и гелей, она уничтожает всю колонию насекомых. Для приготовления приманки нужно смешать воду и сахар, старое варенье или мед в соотношении два к одному.

В полученный сироп добавляют чайную ложку гранул препарата «Воин» или «Муравьед» на стакан жидкости. Важно соблюдать инструкцию и не превышать дозировку, чтобы не навредить другим обитателям сада, добавила gazeta.spb.