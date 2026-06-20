Peterburg2.ru: на грубость взрослых детей лучше отвечать отражением чувств

Когда взрослые дети ведут себя резко, многие матери чувствуют боль и растерянность. Психолог рассказал, как в напряженной ситуации сохранить уважение и не потерять контакт. Об этом сообщил peterburg2.ru .

В момент конфликта важно не реагировать на содержание претензии, а попытаться отразить чувства собеседника. Например, если сын говорит: «Вечно ты лезешь!», можно спокойно заметить: «Похоже, ты сейчас раздражен и чувствуешь давление».

Такой метод помогает снизить накал, переключая акцент с защиты на осознание эмоций. Глубокий вдох и пауза перед ответом позволяют не сказать лишнего и сохранить контроль над ситуацией.