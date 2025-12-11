Найти подарок для человека, у которого, кажется, уже все есть, может быть непросто. Однако это выполнимая задача. Peterburg2 предложил несколько идей, которые помогут порадовать даже самых искушенных.

В последние годы все больше людей предпочитают впечатления материальным подаркам. Билеты на концерт, спектакль или даже небольшое путешествие могут стать отличным выбором. Для любителей спокойного отдыха подойдут сертификат на массаж, мастер-класс по интересующему хобби или абонемент в спа-салон.

Подарки, связанные с личными воспоминаниями, также не теряют актуальности. Семейная фотокнига, видеоролик из домашних записей или родословная книга могут вызвать искренние эмоции. А для душевных вечеров подойдет «банка воспоминаний» с вопросами для обсуждения за праздничным столом.