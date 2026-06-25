Петербург запустил пилотный проект по использованию электрических мусоровозов

В Санкт-Петербурге начались испытания первых электрических мусоровозов в рамках пилотного проекта. Новые машины уже вышли на центральные улицы города, сообщил Piter TV .

Техника призвана снизить уровень шума и количество вредных выбросов в атмосферу во время сбора отходов. Ежедневно на линии выходят более 460 мусоровозов, а в праздники — до 500. Полностью перевести весь парк на электротягу сразу невозможно, но новые машины могут стать эффективным решением.

По словам председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилла Соловейчика, один мусоровоз среднего размера на электричестве позволяет сократить выбросы более чем на 50 тонн в год.