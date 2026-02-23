Петербург возглавил рейтинг городов России с самыми крепкими семьями
Петербург оказался лидером среди регионов России по минимальному числу разводов относительно зарегистрированных браков. Такую статистику озвучила председатель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на недавнем заседании наблюдательного совета, ее слова привел Petrograd.
По ее данным, в Северной столице наблюдается устойчивый тренд снижения числа разводов третий год подряд. За последние месяцы зафиксировано значительное уменьшение бракоразводных процессов: в 2025 году зарегистрировано 2,34 тысячи разводов, тогда как в 2024-м их было 2,5 тысячи, а в 2023-м — целых 2,78 тысячи.
Вместе с Петербургом в первую тройку также попали Крым и Севастополь. Несмотря на позитивную динамику разводов, количество имущественных споров остается стабильным. В частности, число дел о разделе совместно нажитых активов (недвижимость, транспортные средства) стабильно держится на уровне предыдущих лет.
Эта новость подчеркивает значимость Петербурга как региона с высокой семейной устойчивостью и показывает успешные тенденции укрепления института семьи в регионе.