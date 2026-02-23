Петербург возглавил рейтинг городов России с самыми крепкими семьями

По ее данным, в Северной столице наблюдается устойчивый тренд снижения числа разводов третий год подряд. За последние месяцы зафиксировано значительное уменьшение бракоразводных процессов: в 2025 году зарегистрировано 2,34 тысячи разводов, тогда как в 2024-м их было 2,5 тысячи, а в 2023-м — целых 2,78 тысячи.

Вместе с Петербургом в первую тройку также попали Крым и Севастополь. Несмотря на позитивную динамику разводов, количество имущественных споров остается стабильным. В частности, число дел о разделе совместно нажитых активов (недвижимость, транспортные средства) стабильно держится на уровне предыдущих лет.

Эта новость подчеркивает значимость Петербурга как региона с высокой семейной устойчивостью и показывает успешные тенденции укрепления института семьи в регионе.