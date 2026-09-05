Петербург ушел под воду. На видео сняли рекордный удар стихии

Сильный ливень вызвал подтопления и девятибалльные заторы в Петербурге

Мощнейший ливень обрушился на Санкт-Петербург. Синоптики назвали его самым сильным за всю историю наблюдений в этом месяце, последствия удара стихии сняли на видео.

Всего за день на город выпало 72% от всей месячной нормы осадков. Администрация ввела «желтый» уровень погодной опасности.

В прошлый раз столь мощный ливень накрывал Северную столицу еще в 1982 году, когда за день выпало 22,9 миллиметров осадков, однако и этот рекорд оказался побит. Серьезнее всего пострадал аэропорт Пулково, где выпало 46 миллиметров.

Лишь на 10 миллиметров меньше осадков обрушилось на Ломоносов, примерно столько же зафиксировали в Лисьем Носу и Кронштадте.

Разгул стихии спровоцировал серьезные коммунальные и транспортные проблемы по всему мегаполису. В Приморском районе потоки воды заблокировали проезжие части возле станции метро «Пионерская», на Комендантском проспекте и улице Уточкина.

На кольцевой автодороге вблизи Мурино подмыв почвы привел к провалу асфальта. Дорожные службы перекрыли две полосы движения и ограничили скорость проезда.

Подтопления осложнили работу общественного транспорта, вода затопила салоны несколько автобусов. Уровень заторов на дорогах поднялся до девяти баллов, из-за непогоды в образовавшуюся в асфальте дыру провалился целый внедорожник.

Синоптики ожидают стабилизации ситуации в ближайшие дни. Дожди продолжатся, но их интенсивность снизится.

Сильные ливни обрушились и на Москву. Дожди продолжатся в российской столице и 6 сентября. В беседе с 360.ru синоптик Ильин объяснял, какая погода в регионе установится после этого.