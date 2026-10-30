Петербург обогнал Москву по ранним бронированиям на новогодние праздники

Санкт-Петербург занял первое место по числу ранних бронирований на новогодние праздники 2026–2027 годов, опередив Москву. Об этом со ссылкой на совместное исследование ЮMoney и «Отелло» сообщил «Деловой Петербург» .

На Северную столицу пришлось 16% всех оформленных броней на период с 31 декабря по 10 января. За год этот показатель увеличился на 67%.

В пятерку самых востребованных направлений по стране также вошли Москва, Сириус, Эстосадок и Казань. При этом рекордный прирост спроса аналитики зафиксировали к Эстосадку — интерес к нему вырос на 86%.

Годом ранее рейтинг возглавляла Москва, а Петербург находился на второй строчке. В среднем по России туристы планируют праздничные поездки длительностью в три ночи.