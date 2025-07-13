Петербург накроет гроза и град в воскресенье

В воскресенье, 13 июля, в Петербурге ожидаются грозы и град. Об этом сообщило МЧС по городу 12 июля.

Синоптики обещают дожди на вторые выходные, которые местами превратятся в ливни. В дополнение к грозам и граду ожидается порывистый ветер до 24 м/с.

Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», предупредил, что грозы и ливни вернутся в Петербург в субботу. В оба дня температура поднимется до +30 градусов.

В Москве в воскресенье тоже пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура поднимется до +34 градусов. В Подмосковье днем будет от +28 до +33 градусов, а ночью температура опустится до +16, сообщили «Известия».