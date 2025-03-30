Песню «Труба» об операции «Поток» написали за 15 минут

Вадим Цыганов: песня об операции «Поток» написана за 15 минут

Песня «Труба» об операции российских военных «Поток» по освобождению курского города Суджи была написана за 15 минут по божьему провидению. Об этом РИА «Новости» заявил автор композиции Вадим Цыганов.

«Слова песни не шли. Я обратился к Господу: помоги! Через 15 минут песня была готова. Божье провидение, одним словом», — сказал Цыганов.

Его жена, певица Вика Цыганова, добавила, что трек «Труба» посвящен российским героям, как живым, так и павшим.

«Операция „Поток“ эпическая, войдет в анналы военного искусства. В ней сила духа русского воина. Они русские богатыри, лучшие воины мира», — сказала Цыганова.

Премьера трека «Труба» прошла в Екатеринбурге 25 марта, где установили участок трубы протяженностью 16 метров. Диаметр конструкции полностью соответствует той, которую военные использовали в ходе операции в Курской области.