Рэпер-иноагент Noize MC выпустил клип с кадрами из обстреливаемого Белгорода

Уехавший из России рэпер Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*) выпустил клип на песню «Не все дома», в котором он якобы проходит по улицам Белгорода. Артист подтвердил, что съемка действительно прошла в находящемся под регулярными обстрелами городе, но не ответил на вопрос, посещал ли Белгород сам.

В клипе музыкант ездит по городу на автобусе и выходит на остановке, где его избивает группа мужчин. В конце на заднем плане появляется дорожный знак с надписью «Везелка» — названием реки рядом с Белгородом.

В своих социальных сетях Noize MC* на этой неделе опубликовал несколько фотографий и видеороликов, якобы снятых в Белгороде, но подтвердить его приезд не удалось.

Музыкант подчеркнул, что остается на связи со всеми близкими, которые до сих пор живут в родном городе. По его словам, в их отношениях поменялись немногое.

Возможно, что видео для клипа и фотографии артисту прислали знакомые, а музыканта подставили в кадр уже на монтаже.

В середине июня прошлого года рэпер Noize MC* во время концерта в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.

Так он отреагировал на пришедшую на выступление проукраинскую публику, которая подняла в толпе флаг Украины с гербом террористической организации.

*Noize MC (Иван Алексеев) — признан иноагентом в России.

**"Азов» — запрещенная в России террористическая организация.