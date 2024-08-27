Кремль заявил о готовности оказать правовую помощь задержанному во Франции Дурову

Песков: Россия окажет правовую помощь задержанному Дурову

Фото: РИА «Новости»

Российская сторона готова оказать необходимую правовую помощь задержанному во Франции гражданину России Павлу Дурову. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что все же ситуация осложнена тем, что Дуров является и гражданином Франции тоже.

Ранее в прокуратуре Парижа сообщили, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили еще на 48 часов.

Предпринимателя задержали в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже. В прокуратуре заявили, что власти расследуют причастность основателя платформы к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети. Обвинение ему позже предъявили по 12 пунктам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арест россиянина выгоден администрации президента США Джо Байдена. Властям Штатов важно взять мессенджер под свой контроль, добавил он.

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