Песков задал неудобный вопрос об аресте Дурова

Песков: в РФ к Дурову были вопросы из-за работы Тelegram, но его не арестовывали

Фото: РИА «Новости»

В России были вопросы к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, но в стране его не арестовывали. Об этом в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочу сказать единственное: да, были вопросы, но Дурова у нас-то никто не арестовывал. Да действительно, террористы пользуются Telegram», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что террористы также пользуются и автомобилями.

«Почему тогда не арестовывают генерального директора Citroen или Renault?» — задался вопросом Песков.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Франции сообщала, что основателя Telegram заподозрили в 10 уголовных преступлениях и правонарушениях. При этом президент республики Эммануэль Макрон отказался считать задержание предпринимателя политическим преследованием.

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