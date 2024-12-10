Песков высказался об идее убрать Соловецкий камень с Лубянки

Решение о переносе Соловецкого камня с Лубянской площади принимают московские власти, и Кремль планирует не вмешиваться в ситуацию вокруг монумента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это прерогатива города. Город принимает подобные решения, мы в компетенции города в данном случае не хотели бы вмешиваться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

С инициативой о переносе памятника на проспект Сахарова выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он предложил установить Соловецкий камень рядом с открытой в 2017 году «Стеной скорби». По мнению Фадеева, памятник стали использовать для протестных акций, а также в качестве упрека тем людям, которые «сидят в здании на Лубянке».

Глава СПЧ также напомнил о том, что в России есть День памяти политических жертв и другие «соответствующие параграфы в учебнике истории».