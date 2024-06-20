Песков раскрыл, где будут жить подаренные Ким Чен Ыном собаки

Песков: подаренные Путину пхунсаны будут жить в Москве

Две охотничьи собаки редкой северокорейской породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, будут жить в Москве. Об этом в комментарии Life заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о кличках для новых питомцев пресс-секретарь президента уточнил, что пока Путин не дал им имена.

«Конечно, нет, когда бы он мог успеть», — ответил он.

Жить собаки, по словам Пескова, будут в Москве.

История породы пхунсан может насчитывать более шести столетий, отмечал в беседе с РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пхунсаны — охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», — подчеркнул эксперт.