Песков объяснил возвращение уехавших россиян | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:27 Песков объяснил возвращение уехавших россиян Песков назвал естественным процесс возвращения россиян-релокантов РИА «Новости»

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Уехавшие из России релоканты возвращаются, и это нормальный процесс. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«В любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее», — прокомментировал ситуацию прессе-секретарь президента.

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Песков назвал процесс возвращения россиян нормальным и рассказал, что в государстве динамично развивается экономика.

«Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Так работает экономика», — добавил он.

Ранее Песков высказался по поводу скандальных слов президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину, сообщила «Газета.ru». Представитель Кремля заявил, что Россия считает опасной подобную риторику и внимательно следит за высказываниями французского лидера.