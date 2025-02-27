Песков назвал условия для разблокировки Instagram, Facebook и YouTube в России

Песков: Instagram и Facebook разблокируют, когда они начнут соблюдать законы РФ

Instagram*, Facebook* и YouTube разблокируют, когда они начнут соблюдать законодательство России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Это связано с выполнением законов Российской Федерации. Как бы доверия у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что компаниям не обязательно ждать, когда доверие между Россией и США восстановится. Чтобы работать в России, нужно соблюдать законы этой страны.

Ранее вице-спикер Борис Чернышов заявил, что Instagram* может продать 50% своих активов российским инвесторам, чтобы снова стать легальным в стране. По его словам, управление платформами должно происходить на равных условиях.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.