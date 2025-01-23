В Думе нашли способ вернуть Instagram в Россию

В Госдуме придумали способ вернуть Instagram* в Россию. Для этого руководству соцсети нужно будет повторить опыт TikTok в США, сообщил Telegram-канал Shot .

Как сообщил вице-спикер Борис Чернышов, сервис может снова стать легальным в России, если продаст 50% своих активов российским инвесторам. В этом случае, по аналогии с TikTok в США, Instagram* снова смогут разблокировать в нашей стране. И пользователи смогут без проблем ставить лайки под фотографиями друг друга и выкладывать истории.

Депутат подчеркнул, что важно, чтобы управление платформами происходило на равных условиях и с учетом национальных интересов. Это продемонстрировало бы готовность России сотрудничать с глобальными корпорациями на основе уважения и взаимного доверия.

Ранее в России подсчитали, сколько денег потеряет YouTube после блокировки. Согласно исследованию Ассоциации блогеров, на видеохостинг приходится около 50% всего рынка инфлюенс-маркетинга, что составляет примерно 20 миллиардов рублей в год.



* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.