Фразу «государство не просило вас рожать» назвали дискредитацией семейных ценностей

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения штрафов за дискредитацию традиционных семейных ценностей. В комментарии 360.ru он объяснил, кому грозит наказание, если такой закон примут.

В качестве примера он привел фразу «государство не просило вас рожать» бывшей главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

«Вот это дискредитация. Есть еще такое разноуровневое заявление, когда говорят, что не надо плодить нищету, — это тоже дискредитация. Движение „Чайлдфри“, когда пропагандируются идеи, что не надо заводить семью, а надо жить для себя, а ребенок считается обузой, — это тоже дискредитация», — заявил Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что на такие вещи необходимо реагировать. По словам Хамзаева, также нужно определить само понятие традиционных семейных ценностей, чтобы обеспечить его защиту.

«Это должно распространяться на блогеров, журналистов, всех, кто делает публичные заявления. Нужно защищать молодежь. У нас демографический кризис в стране, и мы будем это делать», — подчеркнул Хамзаев.

Он добавил, что приложит все усилия, чтобы его инициативу приняли в Госдуме.

Прославившаяся фразой о «не просившем рожать государстве» Ольга Глацких прекратила работать в государственных структурах в феврале 2019 года. За свое скандальное заявление чиновница отделалась только выговором.