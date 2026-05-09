Песков назвал абсолютный приоритет на 9 Мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что меры по обеспечению безопасности на День Победы являются безусловным приоритетом. Об этом он заявил журналистам, сообщил ТАСС .

«Обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого Песков прокомментировал недавний указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести Парад Победы в Москве. Он отметил, что Россия не нужно ничье разрешение и горе тому, кто пытается подтрунивать над Днем Победы.

Ранее в Минцифры предупредили, что на 9 Мая в городе временно ограничат мобильный интернет, доступы к «белому» списку сайтов и сервисам обмена смс-сообщениями. При этом домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.