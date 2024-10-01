Первый в России сквер в честь новых регионов открыли в Волгограде

В Волгограде создали первый в России сквер в честь новых регионов. Его открыли 30 сентября, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Общественное пространство находится на 7-й Гвардейской улице, его назвали «Мы вместе». Сквер украсили шесть арт-объектов, каждый из которых символизирует свой регион: «Графская пристань», «Крымский мост», «Шуховский маяк», «Донецк — город роз», «Запорожская АЭС» и «Луганский уголь».

Идея строительства такого сквера впервые появилась в прошлом году на фестивале #ТриЧетыре. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение. Место строительства общественного пространства утвердили с подачи молодежи, среди которой были как коренные жители Волгограда, так и ребята из новых регионов.

Ранее стало известно, как День воссоединения новых регионов отметили севастопольцы. В городе провели благотворительный концерт.