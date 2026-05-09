Первый в мире «Бессмертный полк» по бездорожью прошел на Чукотке

На Чукотке впервые прошла акция «Бессмертный полк» по бездорожью на вездеходах. Об этом сообщила пресс-служба правительства автономного округа.

В преддверии Дня Победы колонна арктической техники с портретами героев Великой Отечественной войны проехала по заснеженной тундре в окрестностях Анадыря. Власти региона отметили, что такой формат акции стал первым в мире.

В годы войны жители региона самоотверженно трудились в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Кроме того, каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств к точкам сбора.

Организаторы акции рассказали, что сегодня для доставки необходимого в труднодоступные населенные пункты используют современную арктическую технику.

«У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», — отметили они.

Один из участников акции, водитель Владислав Сизоков, рассказал, что его отец с первого дня войны прошел боевой путь пулеметчиком. Он вернулся домой в 1945 году после ранения и был награжден двумя орденами Славы, а также медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и «За оборону Ленинграда».

Организаторы рассчитывают, что в будущем к арктическому «Бессмертному полку» присоединится еще больше водителей вездеходов.

В этом году традиционные очные шествия акции запланировали в 37 регионах страны. При этом в онлайн-формате «Бессмертный полк» пройдет во всех субъектах России, а также за рубежом.