Очные шествия «Бессмертного полка» пройдут в 37 регионах России

Традиционные очные шествия «Бессмертного полка» предварительно пройдут в 37 российских регионах. В онлайн-формате акция состоится во всех субъектах России и за рубежом, рассказала РИА «Новости» руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

Прием заявок на акцию «Бессмертный полк онлайн» завершился 6 мая.

«Также будут и другие форматы, такие как стены памяти, „Бессмертный полк на транспорте“, „Бессмертный полк на одежде“, „Бессмертный полк в социальных сетях“ и так далее», — уточнила Шадрина.

Она добавила, что по всей России и за рубежом пройдут все форматы, которые ранее заявляли. В их числе праздничные автопробеги.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом году акция «Бессмертный полк» в Москве пройдет в электронном формате. Об этом предупреждало две недели назад Минобороны России.