Лихорадку чикунгунья выявили во Франции

Во Франции зафиксировали первый в стране в этом году случай заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Заражение выявили в коммуне Ла-Кро. Заболевший не выезжал за границу и не посещал районы, где зафиксированы вспышки вируса — это означает, что он заразился именно на территории Франции.

Уже приняли меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Вокруг очага заражения в коммуне провели дезинсекцию: обработали дороги и частные участки, чтобы уничтожить комаров, которые могут переносить вирус.

Местным жителям советуют использовать защитные средства от укусов насекомых — например, репелленты и закрытую одежду, особенно утром и вечером. На французском острове Реюньон в Индийском океане с начала года от лихорадки чикунгунья скончались 20 человек — все пожилые и с хроническими заболеваниями.

Ранее американские ученые создали устройство для диагностики генетических заболеваний. Аппарат может обнаруживать редкие аномалии по одной капле крови за десять минут.