Американские ученые создали устройство для диагностики генетических заболеваний
Ученые из Ратгерского университета в США разработали портативный аппарат, способный обнаружить редкие генетические аномалии по одной капле крови за 10 минут. Об этом сообщило «АБН24», ссылаясь на журнал Communications Engineering.
Новая разработка направлена на обнаружение мутации, которая вызывает наследственный амилоидоз — серьезное заболевание, способное привести к сердечной недостаточности. Представители африканского происхождения особенно уязвимы перед этой болезнью, поэтому ранняя диагностика имеет критически важное значение для спасения жизней.
Прибор использует технологию полимеразной цепной реакции и анализирует электрические сигналы. Встроенный микрочип определяет наличие у человека определенной мутации. Процедура проводится быстро и не требует лабораторных условий.
На данный момент устройство успешно идентифицирует одну мутацию, связанную с наследственным амилоидозом. Ученые продолжают работу над расширением его функциональности, чтобы в будущем аппарат мог выявлять до 20 наиболее распространенных точечных мутаций.