Американские ученые создали устройство для диагностики генетических заболеваний

Ученые из Ратгерского университета в США разработали портативный аппарат, способный обнаружить редкие генетические аномалии по одной капле крови за 10 минут. Об этом сообщило «АБН24» , ссылаясь на журнал Communications Engineering.

Новая разработка направлена на обнаружение мутации, которая вызывает наследственный амилоидоз — серьезное заболевание, способное привести к сердечной недостаточности. Представители африканского происхождения особенно уязвимы перед этой болезнью, поэтому ранняя диагностика имеет критически важное значение для спасения жизней.

Прибор использует технологию полимеразной цепной реакции и анализирует электрические сигналы. Встроенный микрочип определяет наличие у человека определенной мутации. Процедура проводится быстро и не требует лабораторных условий.

На данный момент устройство успешно идентифицирует одну мутацию, связанную с наследственным амилоидозом. Ученые продолжают работу над расширением его функциональности, чтобы в будущем аппарат мог выявлять до 20 наиболее распространенных точечных мутаций.