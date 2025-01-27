Первый реестр травников и костоправов создали в России

В Башкирии появился первый в России реестр травников и костоправов

В Башкирии создали первый в России реестр специалистов народной медицины, в том числе костоправов и травников. Соответствующий список опубликовали на сайте Минздрава региона.

На данный момент в реестр внесли семь специалистов, которые занимаются костоправством, траволечением, йоготерапией, ароматерапией, акупунктурой и другими методами народной медицины. В документе названы их ФИО, срок действия разрешений на работу и место деятельности.

Представители ведомства в комментарии «Коммерсанту» заявили, что право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Его выдают на срок пять лет.

Первый заместитель руководителя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев отметил, что власти региона сделали большой шаг для контроля над ситуацией.

«Пациент не должен сталкиваться с псевдоцелителями и шарлатанством, поэтому этому вопросу наш комитет уделяет пристальное внимание. Основной принцип: пациент должен получать качественную помощь», — сказал он.

Ранее священник РПЦ Павел Островский предложил провести аттестацию народных чародеев.