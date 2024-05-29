Сегодня искусственный интеллект — один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активной работе бизнеса и реализации федпроекта технологии нейросети проникнут в различные отрасли, рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.

«В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для выработки наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Органы государственной власти будут способствовать этому», — подчеркнул он.

Участники форума рассмотрят вопрос применения прикладных технологий в территориальном управлении в нефтегазовой и металлургической промышленности, здравоохранении и медицине, а также строительстве.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин отметил, что город взял курс на повсеместную цифровизацию. Это нужно для того, чтобы еще больше внедрить цифровые инструменты в жизнь города, указал он.

«Мы рады приветствовать в Санкт-Петербурге первый Национальный форум „ИИ — будущее сегодня“, участники которого всегда находятся на острие инноваций и предлагают новые решения цифровой повести», — указал он.

По итогам Национального форума для федеральных министерств, ведомств и представителей бизнеса выпустят рекомендации.