Первый Национальный форум «ИИ — будущее сегодня» пройдет на полях ПМЭФ
Мероприятие, посвященное прикладному искусственному интеллекту, пройдет на полях Петербургского международного экономического форума. Дискуссия пройдет 4 июня.
Сегодня искусственный интеллект — один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активной работе бизнеса и реализации федпроекта технологии нейросети проникнут в различные отрасли, рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.
«В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для выработки наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Органы государственной власти будут способствовать этому», — подчеркнул он.
Участники форума рассмотрят вопрос применения прикладных технологий в территориальном управлении в нефтегазовой и металлургической промышленности, здравоохранении и медицине, а также строительстве.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин отметил, что город взял курс на повсеместную цифровизацию. Это нужно для того, чтобы еще больше внедрить цифровые инструменты в жизнь города, указал он.
«Мы рады приветствовать в Санкт-Петербурге первый Национальный форум „ИИ — будущее сегодня“, участники которого всегда находятся на острие инноваций и предлагают новые решения цифровой повести», — указал он.
По итогам Национального форума для федеральных министерств, ведомств и представителей бизнеса выпустят рекомендации.