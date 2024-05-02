Первый МФЦ откроют в Михайловском районе Запорожской области | 360°

Общество 02 мая 2024, 18:06 Первый МФЦ откроют в Михайловском районе Запорожской области Дагестан откроет первый МФЦ в подшефном районе Запорожской области РИА «Новости»

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Первый многофункциональный центр предоставления государственных услуг появится в Михайловском районе Запорожской области. Капитальный ремонт здания, в котором откроют МФЦ, проводят специалисты региона-шефа Дагестана, сообщили в пресс-службе главы республики.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Бахтияр Уллаев отметил, что для жителей Михайловского района открытие центра очень значимо, потому что сейчас тут нет такого «единого окна».

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«Этот объект (здание — прим. ред.) был выбран неслучайно, хоть и очень большой объем работ. Располагается он в центре Михайловского района — удобно и доступно для жителей», — подчеркнул Уллаев.

Работы по восстановлению социально важных объектов Михайловского района продолжаются. Тут уже отремонтировали несколько учебных заведений, коммунальных объектов. Глава района Вячеслав Бедняк поблагодарил руководителей и жителей Дагестана за их вклад в развитие региона.

Летом прошлого года Дагестан выделил 200 миллионов рублей для восстановления инфраструктуры в подшефном Михайловском районе Запорожской области. Правительство республики разработало план реконструкции и ремонта школ, котельных, водопроводов.

Строительные работы в новых регионах России завершили более чем на 10 тысячах объектов, рассказал ранее президент Владимир Путин. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возводят образовательные и медицинские учреждения, строят жилье и спортплощадки.