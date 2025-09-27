Россиян предупредили о предстоящих осенних заморозках

В ближайшие дни на большей части территории России ожидаются ночные заморозки. Резкое похолодание наступит и на юге, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что холодная погода начнет распространяться с запада на восток.

«Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера. Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов», — объяснил он.

По словам Вильфанда, в Московской, Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Курской областях ожидается до -3 градусов. Также заморозки придут в Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области. Ночные температуры уйдут в минус в Ставропольском крае.

Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупредил жителей Москвы и Московской области о предстоящих заморозках в ночное время в конце сентября.