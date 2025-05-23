Первая дилерская конференция Li Auto в России состоялась в Москве

Первая дилерская конференция Li Auto состоялась в Москве. Бренд официально пришел на российский рынок и с 1 июня начнет поставки через официального дистрибьютора Sinomach Auto.

«Эксперты называют Li Auto новым Mercedes-Benz в России. За 30 лет работы в автомобильной журналистике я не видел никогда таких стремительных темпов строительства дилерской сети: за два месяца более 30 предприятий стали официальными дилерами в России», — рассказал автоэксперт главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Раньше гибридные внедорожники под брендом Lixiang можно было купить только по серому импорту. Однако у этой схемы были свои риски, и главный из них — внимание таможенной службы. От некоторых покупателей позднее требовали доплатить большие деньги.