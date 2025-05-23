Первая дилерская конференция Li Auto в России состоялась в Москве
Первая дилерская конференция Li Auto состоялась в Москве. Бренд официально пришел на российский рынок и с 1 июня начнет поставки через официального дистрибьютора Sinomach Auto.
«Эксперты называют Li Auto новым Mercedes-Benz в России. За 30 лет работы в автомобильной журналистике я не видел никогда таких стремительных темпов строительства дилерской сети: за два месяца более 30 предприятий стали официальными дилерами в России», — рассказал автоэксперт главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Раньше гибридные внедорожники под брендом Lixiang можно было купить только по серому импорту. Однако у этой схемы были свои риски, и главный из них — внимание таможенной службы. От некоторых покупателей позднее требовали доплатить большие деньги.
Теперь же автомобили можно будет приобрести официально — через компанию Sinomach Auto. Это позволит контролировать розничные цены и обеспечит доступ к поддержке от производителя и более прозрачную ценовую политику.
«При официальных поставках цена на автомобили формируется без скрытых наценок, что повышает доверие покупателей и позволяет им планировать расходы заранее», — подчеркнул замглавы филиала Sinomach Auto в России Михаил Коу.
Всего покупателям будут доступны три модели: компактный кроссовер L6, флагманский L7 и полноразмерный внедорожник L9. Гибридные автомобили сочетают в себе функциональность, стильный дизайн и экологичность.