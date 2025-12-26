Пермский электромонтажник выбрал наугад числа в лотерее и стал мультимиллионером

Работающий электромонтажником житель Пермского края выиграл в лотерее более 30 миллионов рублей. Об сообщила пресс-служба «Столото».

Россиянин по просьбе матери приобрел лотерейный билет в мобильном приложении и стал обладателем 31 531 470 рублей.

«Евгений отметил числовую комбинацию в билете наобум, не угадав ни одного числа», — отметили в пресс-службе.

Победитель признался, что считает лотерею доброй традицией. В советское время его дедушка таким образом выиграл холодильник. Теперь семья планирует потратить миллионный выигрыш на покупку квартиры в Краснодарском крае.

Ранее пресс-служба «Национальной Лотереи» назвала Подмосковье регионом, который чаще всего выигрывает в лотереях. По ее данным, с начала года по ноябрь победителями стали уже 34 жителя области.

Общая сумма выигранных россиянами денег достигла трех миллиардов рублей. Самый большой выигрыш получил житель ХМАО — ему досталось почти 38 миллионов рублей.