Пермские поисковики посоветовали не превышать норму алкоголя, чтобы избежать неприятностей на новогоднем корпоративе

Чтобы новогодние вечеринки с коллегами оставили только хорошие воспоминания, важно помнить о безопасности. Специалисты пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой в беседе с URA.RU дали несколько советов, как избежать проблем во время праздника.

Если вы не представляете праздник без алкогольных напитков, контролируйте их употребление. Помните о своей норме, чтобы не допустить потери самоконтроля и неловких ситуаций.

Заранее продумайте, как доберетесь домой после вечеринки. Проверьте расписание общественного транспорта или убедитесь, что такси будет доступно в вашей локации. Если корпоратив проходит за городом, найдите трезвого водителя, который сможет развезти вас и коллег по домам. Не садитесь за руль в нетрезвом виде.

Не оставляйте вещи без присмотра, особенно если среди гостей есть люди, которых вы не знаете хорошо. В праздничной суете легко что-то потерять или стать жертвой кражи. Держите телефон, кошелек и ключи в надежном месте.

Перед корпоративом зарядите телефон и сообщите близким, где и когда пройдет мероприятие, а также когда вы планируете вернуться. Это поможет им быть в курсе вашего местоположения и вовремя оказать помощь в случае необходимости.