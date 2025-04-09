Период охлаждения для договоров пожизненной ренты могут ввести в России

Двухнедельный период охлаждения при заключении договора пожизненной ренты необходимо ввести в России. Об этом в разговоре с RT рассказал заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

«Прошу вас дать указание о рассмотрении инициативы, предусматривающей введение 14-дневного периода охлаждения при заключении договора пожизненной ренты: в течение этого срока проект договора находится у нотариуса в ожидании окончательного решения потенциального рентополучателя», — заявил он в направленном к премьер-министру России Михаилу Мишустину обращении.

По словам эксперта, принять эту инициативу нужно для того, чтобы бороться с мошенническими схемами, которые в последнее время используют аферисты. Преступники вынуждают жертв, преимущественно пенсионного возраста, заключать договора пожизненной ренты.

Они представляются сотрудниками органов безопасности, убеждают россиян перевести на их счета все деньги, оформить кредиты и микрозаймы, а также заключить фиктивный договор пожизненной ренты с указанным ими лицом. В результате этого жертвы лишаются своего жилья.

«В итоге оказывается, что пенсионер потерял жилье, а рентодатель утверждает, что не был осведомлен об обмане, и всеми силами пытается вручить пенсионеру ежемесячный платеж, для того чтобы не потерять право на объект недвижимости, указанный в договоре», — сообщил Соловьев.

Юрист заключил, что период охлаждения, в течение которого договор ренты будет оставаться у нотариуса, а также обязательное уведомление близких о намерении совершить сделку сможет обезопасить пенсионера от мошенников.