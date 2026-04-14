Перинатальный центр имени Г. С. Постола в Хабаровске начал принимать будущих мам на роды без направления

Перинатальный центр имени Г. С. Постола с 2026 года начал принимать будущих мам на роды без направления и медицинских показаний. Теперь жительницам Хабаровского края достаточно иметь полис ОМС, паспорт и местную прописку.

#### Условия для рожениц

- Индивидуальные родовые залы: в центре работают одиннадцать индивидуальных родовых залов: восемь в основном отделении и еще три в обсервационном. - Двухместные палаты совместного пребывания: после рождения малыша маму с ребенком переводят в двухместную палату, где есть отдельный санузел и холодильник на каждые две палаты. - Лучшие врачи: центр обеспечивает высокое качество медицинских услуг.

#### Партнерские роды

Особое внимание в центре уделяют партнерским родам. Присутствовать может не только муж, но и мама, сестра, подруга или другие близкие. Услуга предоставляется бесплатно по ОМС.

Для присутствия на родах близкому человеку нужно заранее подготовить: - Справку о флюорографии (не старше года). - Анализы на ВИЧ и RW (не старше трех месяцев). - Данные о перенесенной кори, прививке от нее или справку о наличии антител.

На родах разрешено быть только одному партнеру. С собой нужны одноразовый халат, шапочка, маска, бахилы и сменные моющиеся тапочки. При признаках ОРВИ присутствие не допускается.