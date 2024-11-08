Перевозивший тигра в машине владелец попал под проверку прокуратуры Новосибирска

Авторы новосибирских Telegram-каналов распространили видео с перевозкой тигра в легковой машине. Животное находилось в специальной переноске. Опубликованной информацией заинтересовалась областная прокуратура , которая начала проверку о возможном ненадлежащем содержании хищника. Владелец тигра Александр Волков в комментарии 360.ru заявил, что пообщался с сотрудниками надзорного ведомства — никаких нарушений они не нашли.

Мужчина пояснил, что у него на руках есть лицензия, из которой следует, что он владелец частного зоопарка из Пензы. В Новосибирске Волков остановился во время пути домой.

«С тигром все хорошо. Это перевозка. Он ручной, ему один год», — рассказал Волков.

Владелец зоопарка добавил, что до дома еще не доехал, но после разошедшегося видео ему уже позвонили очень многие люди. Собеседник 360.ru подчеркнул, что тигр бенгальский и в Красную книгу, в отличие от своего амурского собрата, не внесен.

В конце октября державший в ужасных условиях тигрицу житель Кубани на глазах у сотрудников правоохранительных органов попытался убить животное. На такой шаг он пошел при попытке забрать тигрицу. Спасший зверя дрессировщик Виталий в беседе с 360.ru пояснил, что животное держали в бетонном строении, которое никогда не чистили. Он добавил, что тигрицу отправили в хоспис для диких кошек в Ленинградской области для восстановления.