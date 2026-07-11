Перевод на свой счет большой суммы по СБП назвали признаком мошенничества

МВД: снятие денег сразу после оформления кредита говорит о мошенничестве

Если человек снял деньги в течение 24 часов после оформления кредита, то это может быть сигналом о мошенничестве. Признаками мошеннических действий также назвали перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей и смену номера телефона для авторизации в интернет-банке, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Тревожным сигналом работники банков также считают снятие денег в непривычное время суток или в новом месте. В список маркеров включили запрос на выдачу несвойственным клиенту способом и изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции.

О мошенничестве также свидетельствуют изменение характеристик телефона, появление на устройстве вредоносных программ, отказы в выдаче средств за календарный день.

Ранее аферисты начали обманывать россиян через фальшивые платформы для инвестиций с искусственным интеллектом. Злоумышленники маскируют чат-боты под известные бренды и обещают пользователям быстрый рост доходов.