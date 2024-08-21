«Перестать верить сказкам». Как взыскать ущерб за некачественный капремонт

Юрист Крохин: для взыскания ущерба по капремонту не нужно ждать завершения работ

Жители Одинцова столкнулись с большими проблемами после проведенного ремонта в их доме. Представители Фонда капремонта пообещали возместить ущерб после завершения работ. Юрист Константин Крохин в стриме на 360.ru объяснил Екатерине Малашенко, что пострадавшим нужно обращаться в суд уже сейчас.

«По большому счету не имеет значения, когда Фонд капремонта и его нерадивые, халтурные подрядчики закончат работы на крыше», — отметил он.

Юрист уточнил, что судебные рассмотрения и первые заседания по Гражданскому процессуальному кодексу начнутся через несколько месяцев. Поэтому необходимо быстро сделать экспертизу за свой счет, провести оценку ущерба и обращаться в суд. Если УК и Фонд капремонта перекладывают ответственность и вину друг на друга, можно привлечь обе эти организации.

«Гражданам нужно перестать верить сказкам и рассказам, что какое-то будет рассмотрение, какая-то страховая компания, цены 2022 года изменились», — заявил Крохин.

Он добавил, что организации затягивают решение этого вопроса, чтобы люди согласились на невыгодные условия.

В этом году планируют капитально отремонтировать около 200 многоквартирных домов в городском округе Пушкинский. В микрорайоне Дзержинец уже проверили ход текущего ремонта зданий.