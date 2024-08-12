Почти 200 многоквартирных домов отремонтируют в Пушкинском в этом году

В этом году в Пушкинском городском округе капитально отремонтируют 196 домов. Накануне ход работ в микрорайоне Дзержинец оценил глава муниципалитета.

Особое внимание во время обхода объектов глава Пушкинского уделил домам, в которых сейчас идут работы по капремонту. Кроме того, на Советской площади он поручил высадить цветы и заняться содержанием стендов.

«Важно вести четкий контроль за торговыми объектами, рекламными вывесками, досками объявлений. Планируем убрать все „палатки“, не предусмотренные проектом благоустройства, реализация которого запланирована на 2025 год. Вблизи образовательного комплекса № 9 нужно организовать дополнительное уличное освещение, там же в 2025 году построим новое спортивное ядро — стадион двойного назначения», — прокомментировал Максим Красноцветов.

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