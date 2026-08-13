«Перестань выдумывать». Психолог перечислил фразы, бьющие по самооценке ребенка

Родителям следует помнить, что сгоряча сказанная фраза в момент конфликта с ребенком может негативно повлиять на его самооценку. Запретные высказывания перечислила в беседе с «Газетой.Ru» психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина.

«Например: „Ты плохой“, „От тебя одни проблемы“, „Почему ты не можешь быть нормальным?“. Такие высказывания формируют у ребенка ощущение, что проблема заключается не в конкретном поведении, а в нем самом», — сказала она.

Она добавила, что не нужно сравнивать ребенка с другими детьми. Подобные фразы могут вызвать обиду, ревность и чувство неполноценности. Ребенок решит, что любовь и одобрение родителей придется постоянно заслуживать.

Кроме того, избегайте эмоционального шантажа и обесценивания чувств. Речь идет о таких высказываниях, как «ты меня в могилу сведешь» и «перестань выдумывать».

Ранее психолог Наталья Наумова объяснила, почему родителям не нужно сравнивать детей.