Психолог Наумова призвала родителей не сравнивать детей

Психолог Наталья Наумова предупредила, что сравнение детей травмирует их и способно разрушить отношения между братьями и сестрами, сообщает «Абзац» .

Наумова заметила, что сравнение братьев и сестер наносит им травму. Ребенок может почувствовать себя менее любимым и ценным, что приведет к ревности, злости и обиде.

«С ненавистью к любимчику человек может прожить всю свою жизнь, игнорировать, не дружить или даже вредить ему», — рассказала Наумова.

Психолог посоветовала уделять внимание каждому ребенку, замечать его сильные качества и выстраивать доверительные отношения. По ее словам, в такой семье брат и сестра смогут поддерживать друг друга, передает kp.ru.