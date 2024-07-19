Пересмотр миграционного законодательства назвали приоритетным для Госдумы

Для Государственной думы совершенствование нынешнего миграционного законодательства имеет приоритетное значение. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в нижней палате парламента сейчас находятся 25 законопроектов, направленных на определение правового положения иностранных граждан, регулирование контроля за миграцией и решение связанных с предоставлением гражданства вопросов. Большую часть инициатив внесли сами депутаты.

«Важно подчеркнуть, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в компетенции многих ведомств и министерств. Это означает, что решение нужно искать совместно. В связи с этим правительству, Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре направили запрос о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией», — написал Володин.

Днем ранее мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Матвееву в Самаре.