Пересмотр миграционного законодательства назвали приоритетным для Госдумы

Володин: совершенствование миграционного законодательства имеет приоритет

Фото: РИА «Новости»

Для Государственной думы совершенствование нынешнего миграционного законодательства имеет приоритетное значение. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в нижней палате парламента сейчас находятся 25 законопроектов, направленных на определение правового положения иностранных граждан, регулирование контроля за миграцией и решение связанных с предоставлением гражданства вопросов. Большую часть инициатив внесли сами депутаты.

«Важно подчеркнуть, что  вопросы противодействия нелегальной миграции входят в компетенции многих ведомств и министерств. Это означает, что решение нужно искать совместно. В связи с этим правительству, Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре направили запрос о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией», — написал Володин.

Днем ранее мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Матвееву в Самаре.

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