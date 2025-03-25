Перепланировку квартир перенесут на «Госуслуги». Чем это грозит собственникам?

В Госдуме пообещали упростить процесс перепланировки квартир — собственникам хотят дать возможность оформлять ее на «Госуслугах». Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты и юрист Константин Крохин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал, как будет работать электронное БТИ.

«Я бы все-таки говорил не о том, что упростится сама процедура перепланировки и согласования этих изменений — упростится подача [документов]. Появится еще одно электронное окно, через которое люди смогут обращаться в органы надзора», — пояснил Крохин.

По его словам, говорить о каком-либо упрощении все же преждевременно. Если какие-либо нарушения выявят, их, как и раньше, придется устранять, после чего изменения внесут в техническую документацию помещения.

Чтобы у каждого объекта <.> были единые данные, к которым имеют доступ уполномоченные органы, по состоянию технической инвентаризации. Цифровой паспорт и цифровизация, которая будет происходить в ходе перепланировки, позволит в режиме реального времени при необходимости контролировать состояние жилого помещения. На сегодняшний день такой единой базы нет.

Создание базы, добавил Крохин, будет небыстрым делом. Кроме того, скорее всего, в ней не станут учитывать абсолютно все допущенные когда-либо нарушения.

«В 50% случаев в жилых помещениях, особенно в домах, которые построили за последние 25-30 лет, вы уверенно найдете эти нарушения. Изменения не означают одномоментное выявление — это будет происходить постепенно, даже, может, займет десятилетия», — подчеркнул он.

Создание цифрового паспорта жилых зданий юрист назвал важным в том числе для безопасности: во время ЧП органы власти и спасатели получат доступ к данным о том, как устроен дом, где в нем лестницы и выходы, что происходит с квартирами.

«Если человек купил квартиру с перепланировкой, но не совершал ее, то он не должен отвечать за предыдущего владельца. По всем таким нарушениям есть срок давности привлечения к административной ответственности», — пояснил Крохин.

Он выразил уверенность, что у большинства вторичного жилья эти сроки уже вышли, и никаких претензий никто предъявлять не будет.