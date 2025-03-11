Жителям Подмосковья напомнили об оформлении техпаспорта помещения на «Доброделе»

Жители Подмосковья могут подать заявление на подготовку технического паспорта помещения через мобильное приложение «Добродел». Услугой уже воспользовались свыше 1,8 тысячи раз.

Как сообщили в Мингосуправления, технический паспорт помещения содержит характеристики квартиры или здания. Данные в нем необходимо обновлять после перепланировки или переустройства.

Услуга доступна в мобильном приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Дом ЖКХ» — «Подготовка технического паспорта». Для оформления заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

Услугу предоставляют в течение 15 рабочих дней.