Переменчивая погода придет в Приморский край в выходные дни

В предстоящие выходные в Приморском крае ожидается переменчивая погода. В субботу, 20 июня, Приморский край будет находиться под влиянием антициклона, что обещает сухую, но туманную погоду. В воскресенье, 21 июня, прогнозируется ухудшение погодных условий — усиление облачности и дожди, написал «ФедералПресс» .

По сообщению Примгидромета, в субботу влияние антициклона над Охотским морем сохранит регион без существенных осадков, однако на побережье может наблюдаться морось и местами туман. Температурный контраст будет значительным: в континентальной части воздух прогреется до +22…+29 градусов, тогда как на побережье из-за низкой облачности температура составит +13…+20 градусов.

В воскресенье со стороны Китая подойдет атмосферный фронт, что приведет к ослаблению антициклона и усилению облачности. Максимальная температура опустится до +16…+24 градусов, а на побережье восточных районов — до +12…+15 градусов. Местами пройдут дожди.

Владивосток не ждет хорошей погоды ни в один из дней: в субботу утром город накроет туман с моросью, температура не поднимется выше +14…+17 градусов. В воскресенье ожидается небольшое потепление, но во второй половине дня вероятен дождь.