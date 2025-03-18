Перекуры сотрудников обошлись компаниям в 443 миллиарда рублей

Курение не только вредит здоровью россиян, но и бьет по компаниям, в которых работают сотрудники с вредной привычкой. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что за последний год отечественные компании потеряли около 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности работников.

«Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 миллиарда рублей», — подчеркнул глава Минздрава.

Он призвал поддерживать корпоративные программы здоровья, которые положительно влияют на продуктивность, снижают количество прогулов и улучшают атмосферу в коллективе.

Ранее врач Ольга Кузькина дала россиянам несколько советов для борьбы с курением. Победить вредную привычку могут помочь хобби, дыхательные практики и спорт.