Врач Кузькина: хобби, спорт и дыхательные практики помогут в борьбе с курением

Назначать день отказа лучше как можно раньше. Эффективными способами борьбы с пагубной привычкой поделилась заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина в интервью сайту «Пенза Пресс».
Доктор посоветовала избегать пассивного курения и предметов, ассоциирующихся с сигаретами. Отвлечься от желания закурить можно с помощью различных вкусовых ощущений, физических упражнений или хобби.
Оценка уровня никотиновой зависимости поможет определить необходимость никотинзаместительной терапии. Кузькина также напомнила о Федеральной горячей линии помощи бросающим курить (8 800 200 0 200).
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