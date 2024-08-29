Переименование Ростова в Ярославской области рассмотрят в Госдуме

Ярославская областная дума внесла в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростов в Ростов Великий. Об этом сообщило РИА «Новости».
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что надеется на завершение всех юридических процедур до конца 2024 года.
Ранее эту инициативу поддержало правительство России. В официальном отзыве кабинета министров отмечено, что переименование Ростова юридически закрепит распространенное название и подчеркнет статус города как историко-культурного центра. Также это внесет ясность в транспортную логистику.
По данным опроса, идею переименования города поддерживает 58% жителей.