Переименование Ростова в Ярославской области рассмотрят в Госдуме

Законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области внесли в Госдуму

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Ярославская областная дума внесла в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростов в Ростов Великий. Об этом сообщило РИА «Новости».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что надеется на завершение всех юридических процедур до конца 2024 года.

Ранее эту инициативу поддержало правительство России. В официальном отзыве кабинета министров отмечено, что переименование Ростова юридически закрепит распространенное название и подчеркнет статус города как историко-культурного центра. Также это внесет ясность в транспортную логистику.

По данным опроса, идею переименования города поддерживает 58% жителей.

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