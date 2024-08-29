Переименование Ростова в Ярославской области рассмотрят в Госдуме

Законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области внесли в Госдуму

Ярославская областная дума внесла в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростов в Ростов Великий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что надеется на завершение всех юридических процедур до конца 2024 года.

Ранее эту инициативу поддержало правительство России. В официальном отзыве кабинета министров отмечено, что переименование Ростова юридически закрепит распространенное название и подчеркнет статус города как историко-культурного центра. Также это внесет ясность в транспортную логистику.

По данным опроса, идею переименования города поддерживает 58% жителей.